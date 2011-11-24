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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 11:27 BJT

勒沃库森爆冷胜切尔西出线

周三在欧冠E组一役中，勒沃库森主场2-1爆冷胜切尔西，以9分排名小组第一，从而提前出线，而切尔西目前积8分，最後一轮需战胜抑或0-0战平巴伦西亚方可出线。切尔西德罗巴下半时开始第3分钟进球，第73分钟德尔迪约克追平比分，弗里德里希补时阶段为勒沃库森完成绝杀。路透

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