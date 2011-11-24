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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 11:25 BJT

瓦伦西亚7-0横扫根克

周三在欧冠E组一役中，索尔达多上演帽子戏法，帮助瓦伦西亚7-0横扫根克，提高了闯入欧冠16强的机率。开赛第10分钟冈萨尔维斯首开纪录，巴勃罗、阿杜里斯与科斯塔亦分别破门。这样瓦伦西亚在12月6日对阵切尔西一役中只需进球战平即可锁定欧冠16强席位。图为索尔达多庆祝进球。路透

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