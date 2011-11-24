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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 11:24 BJT

费雷尔爆冷胜小德晋级四强

周三在伦敦进行的ATP年终总决赛小组赛中，西班牙选手费雷尔以6-3与6-1爆冷击败世界排名第一的塞尔维亚选手德约科维奇，晋级四强。小德面对世界排名第五的费雷尔表现平平，只抵抗1个小时15分钟就败下阵来，他能否晋级四强留下疑问。图为小德在比赛中。路透

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