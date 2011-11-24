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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 11:22 BJT

阿森纳胜多特蒙德出线

周三在酋长球场进行的欧冠F组一场比赛中，阿森纳主场2-1胜多特蒙德，实现连续第12个赛季闯入欧冠淘汰赛。比赛中范佩西（左）独中两元，这也是本赛季他为阿森纳出场18次中攻入的第16与17粒进球。补时阶段香川真司破门，为多特蒙德追回一球。路透

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