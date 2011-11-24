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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 11:22 BJT

巴萨3-2胜AC米兰

哈维周三上演经典的巴塞罗那式进球，帮助巴萨欧冠客场3-2胜AC米兰。比赛中范博梅尔的乌龙球与梅西(右)的点球破门曾使巴萨两度领先，而伊布、博阿滕分别进球，帮助米兰两次追平比分，不过哈维(中)最终为巴萨锁定胜利。两球队均已提前两场比赛锁定出线资格。巴萨以两分优势锁定H组头名。路透

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