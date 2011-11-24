ICC检察官称乐见利比亚审判赛义夫

路透的黎波里11月23日电（记者 Francois Murphy）---国际刑事法院（ICC）检察官奥坎波（Luis Moreno-Ocampo）周三称，乐见利比亚审判卡扎菲次子赛义夫（Muammar Gaddafi），但他透露利比亚前情报部门负责人塞努西（Abdullah al-Senussi）仍在逃。

赛义夫何处受审最终取决于ICC法官，而非奥坎波。不过奥坎波此番表态，意味着赛义夫在国内受审的机率升高，可能被判死刑。

奥坎波称，他不必知道利比亚的审判是否完全公正，他只想确定赛义夫不会脱罪，ICC指控赛义夫涉嫌反人类罪。

他在访问的黎波里时告诉记者，“我个人以及ICC的标准是，司法程序不能包庇嫌犯。仅此而已。”

他後来又对路透表示：“我认为他们（利比亚）并未试图包庇赛义夫。我没看到这样的证据。”

赛义夫被捕次日，利比亚全国过渡委员会高级官员称，塞努西也已被抓获。

但奥坎波称塞努西看来并未被抓获，加上利比亚临时政府总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）周一表示需核实塞努西是否真的被捕，使得此事迷雾重重。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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