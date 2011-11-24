ICC检察官称乐见利比亚审判赛义夫

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里11月23日电（记者 Francois Murphy）---国际刑事法院（ICC）检察官奥坎波（Luis Moreno-Ocampo）周三称，乐见利比亚审判卡扎菲次子赛义夫（Muammar Gaddafi），但他透露利比亚前情报部门负责人塞努西（Abdullah al-Senussi）仍在逃。
赛义夫何处受审最终取决于ICC法官，而非奥坎波。不过奥坎波此番表态，意味着赛义夫在国内受审的机率升高，可能被判死刑。
奥坎波称，他不必知道利比亚的审判是否完全公正，他只想确定赛义夫不会脱罪，ICC指控赛义夫涉嫌反人类罪。
他在访问的黎波里时告诉记者，“我个人以及ICC的标准是，司法程序不能包庇嫌犯。仅此而已。”
他後来又对路透表示：“我认为他们（利比亚）并未试图包庇赛义夫。我没看到这样的证据。”
赛义夫被捕次日，利比亚全国过渡委员会高级官员称，塞努西也已被抓获。
但奥坎波称塞努西看来并未被抓获，加上利比亚临时政府总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）周一表示需核实塞努西是否真的被捕，使得此事迷雾重重。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。