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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 24日 星期四 11:53 BJT

24日午间分析：沪指早盘探底回升

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美股市大跌的影响，今日沪深两市股指早盘双双大幅低开，随後在保险、银行和消费医药板块走势较强的背景下，大盘开始探底回升，其中沪综指再度回到2400点关口上方，午盘沪综指报收于2401.85点，微涨0.28%。

笔者认为，前期超跌反弹的修复性行情无疑已告一段落。A股市场已经进入二次探底，探底的深度与时间将取决于内外部宏观经济政策因素。目前不利的因素较多，但是政策微调依然在进行中，这会对市场构成支撑力。（完）

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