三井住友将与中国银行结盟--日经

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透11月24日电---日本经济新闻报导称,三井住友金融集团(8316.T)旗下的三井住友银行将与中国银行结盟,协助三井住友银行的客户筹资,及以人民币付款.
报导并称,该项营运联盟是由中国银行所提出,料将带动人民币计价的债券发行量增加.
报导表示,三井住友银行的客户在以香港为主的境外市场筹集人民币资金时,将可利用中国银行的集团网络,并取得将资金汇入中国的操作技巧.
日经报导,中国银行行长李礼辉周四将会在东京完成该项交易,当中将包括人民币结算及讯息交换.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。