CAREC未来10年拟向中亚项目投资500亿美元

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴库11月23日电---亚洲开发银行（ADB）总裁黑田东彦称，中亚区域经济合作（CAREC）计划未来10年将向本区域项目增加高达500亿美元的投资，为公路、铁路和发电厂项目建设提供资金。
该决定是在阿塞拜疆首都巴库召开的CAREC部长级会议上做出的。
中亚区域经济合作计划成员包括中国、阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和巴基斯坦，在过去10年已投资约170亿美元，用于建设交通与能源网络体系，联通各成员国，并连接至东亚、南亚、欧洲与俄罗斯。
黑田东彦在新闻发布会上称：“CAREC将继续支持交通运输和能源项目，这将使区域内所有人受益。”
他指出，500亿美元的资金将投资六个主要项目，即阿富汗和土库曼斯坦的铁路建设、中国和乌兹别克斯坦的交通走廊、吉尔吉斯斯坦的公路和乌兹别克斯坦的发电厂项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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