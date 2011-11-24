“占领洛杉矶”示威者下周或被驱散

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透洛杉矶11月23日电（记者 Mary Slosson）---在洛杉矶市政府外扎营的数百名示威者的代表称，他们周三被警告将在下周被驱散，市政府将下达72小时撤离通知。
“占领洛杉矶”示威活动组织者称，他们被告知撤离通知最快会在下周一下达，就在此前一天，示威者拒绝接受市政府提供的室内场所、农田及其他让步条件，称这些举动意在诱劝他们自愿撤离市政厅。
洛杉矶警方和市长的发言人均未证实是否下达撤离限令。
但“占领洛杉矶”组织者在其网站公布了与警方及市长办公室周三会议的详细报告，并引述副市长萨博（Matt Szabo）的话称，“市长将在下周关闭这处公园聚集地”。
报告还引述一位匿名警官对抗议者代表的话称，“是否动用武力，将取决于示威者的行动......我不想看到警方用灭火器等物进行喷射的局面。”
在这场持续两个月反对美国经济分配不均的占领华尔街运动中，洛杉矶阵营是西海岸持续时间最久和规模最大的示威抗议活动之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。