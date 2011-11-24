人行明年首季或下调存准率--工行高管

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月24日电---中国一位银行业高管人士周四称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.此前有传闻称,全球经济快速降温可能导致北京当局放松货币政策.
中国央行自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.
中国工商银行投资银行部副总经理黄纪法透露,银行存款准备金率有可能在明年首季调降,宏观政策基调将在中央经济工作会议期间作出调整.
今年的中央经济工作会议料将于未来几周举行.这是中国最高决策层在每年年底举行的最高规格经济会议,将敲定第二年经济政策规划和目标蓝图.
黄纪法在北京参加一场债务问题会议的间隙向记者表示,如果政策仍像此前那麽偏紧,包括房地产行业在内都将出现一些问题.
目前中国大银行的存款准备金率达到21.5%的纪录高位,银行高管抱怨称,过于严厉的存准率限制了银行放贷能力,从而损及利润.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)