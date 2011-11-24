中国首个铁矿石实货交易平台12月底将推出--业内人士

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月24日电---中国计划在12月推出首个铁矿石实货交易平台,作为在外国供应商主导的铁矿石行业,赢得更多定价控制权努力的一部分.
北京国际矿业权交易所(CBMX)发展研究部副总经理马志鹏周四向路透表示,新在线平台将于12月底正式启动.
马志鹏证实,CBMX还将根据在国内外港口达成的交易,提出一个新的铁矿石价格指数.
CBMX管理人士向中国日报表示,该平台将向国际和国内铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放,但为遏制投机,不允许银行和金融机构参与.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)