欧元区犹豫不决让全球经济受牵连

全球经济记者 魏伦

路透伦敦11月23日电---欧债危机迟迟未解,正对欧元区以外其它地区造成越来越大的经济和金融破坏,从东欧信贷吃紧,到中国经济增长放缓,莫不是如此.

政界在清理这个烂摊子和防止危机重演的成本分摊问题上争论不休,而政策顾问和学术界则日益担忧,在逐步解决过度举债问题的同时,欧洲或将面临多年经济增长迟滞.

如何偿还几十年来欠下的债务这个问题,不只是在欧洲引发了争议.

高盛分析师Francesco Garzarelli曾提到过,美国减赤问题遭遇政治僵局,也是发达经济体改革"社会契约"进程中所面临困难的一个例子.

一名国际官员称:"全球经济都处于增长非常缓慢的时期.未来15到20年都将是这个状态,"这位官员对刺激增长、并使西方过度超前消费的财政货币政策持批评态度.

周三数据凸显出在不遏制经济成长情况下甩掉债务包袱的困难之大.采购经理人指数(PMI)显示,欧元区11月民间经济活动或连续第三个月放缓,预示第四季经济萎缩.

中国PMI数据显示企业景气恶化程度更甚,分析师们马上联想到购买中国约20%出口品的欧洲.

巴克莱资本驻香港分析师在报告中称:"我们预计中国2012年经济增长8.4%,低于普遍预期,(不过)我们认为也有下修风险,主要是因为欧元区经济成长前景恶化(温和衰退的可能性上升)以及目前中国房地产市场广泛调整."

**影响扩大**

危机通过金融途径由欧元区向外蔓延的证据日益增多,比方说,银行在遵照监管机构的指示提高风险加权资本充足率,迅速降低对非核心市场的风险敞口.

东欧首当其冲,不过影响业已远至智利等国--西班牙国际银行(SAN.MC)拟出售10亿美元的智利部门股份来套现.

亚洲货币也损伤惨重.印度卢比周二挫至纪录低点,分析师对该货币的看空程度达到逾三年最高.

伦敦咨询公司Capital Economics的分析师Andrew Kenningham告诉客户:"全球资本流向新兴经济体将继续驱动汇率走势,欧元区危机势将延续到2012年,因此印度卢比或将随着投资组合撤资而进一步走跌."

欧元区问题并不缺少技术上可行的修复之策,例如扩大金融援助基金规模,欧洲央行(ECB)在二级市场大规模购债,以及联合发债.

但是,在如何为该区建立更加稳固基础的问题上,欧元区财政盈馀国和财政赤字国之间缺乏广泛的政治认同.

不管怎样,第一集团是否都必须为较弱的赤字国家债券提供担保?而作为交换条件,後者是否将允许他国 对其递交议会的预算案指手画脚?根本的经济失衡将如何修正?

人们担心欧盟传统的出资大国--德国最终将不得不为此买单,而这成为周三德国公债标售罕见失利的原因之一.

德国央行不得不购买60亿欧元标售公债中的近半数,因投资者竞购兴趣不浓.

**保持谨慎**

某些分析师称此次标售"惨不忍睹",但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧对此倒并不在意.他在伦敦称,"市场总是时不时的反应过度.我们必须保持谨慎."

不过冈斯坦西欧承认,欧元设计者从未想过,有一天欧元区的某个成员国的长期债券可能会突然找不到买家.除希腊以外,爱尔兰和葡萄牙的债券也被市场拒之门外.此外,西班牙、意大利和比利时的债券也都在支付惩罚性利率.

冈斯坦西欧指出,需实施更深层次的财政整合及可行的金融援助机制.具体的细节可能需要一年时间来落实,但如果政界人士就深化改革达成一致,那麽市场便会稳定下来.

"最终目标非常清晰、牢固且可靠,这点很重要,"冈斯坦西欧称.

不仅防止新危机爆发的计划尚不明朗,而且在如何通过减记旧债来分担希腊负担的问题上,银行和政府也未与希腊达成一致.

但瑞银旗下投资银行驻伦敦首席分析师Larry Hatheway表示,将希腊债务名义价值减记50%的计划已取得进展.

政府长期以来都反对减记,担心这可能成为银行无法应对局面的源头.

"现在,债权人政府已承认,金融机构将不得不接受,对某些主权债券的曝险出现亏损.这是一个明显的进展,"他称.

不过,即使决策者对欧元区经济的信心消散,并要求立即行动,但从债券历史来看,距离债权人和债务人达成妥协还有很多工作要做.

奥地利Raiffeisen International银行董事会成员Patrick Butler抨击政治领导无能,称事情不太可能因希腊债务减记50%而到此为止.早在7月,政府就期望 提议将持有的希腊债券净现值仅减记21%,但此提议却在数周内被废弃,采取的行动也与民间银行所言完全矛盾.

"显然,鉴于国家首脑、财长和央行行长所做声明仅在数周内便被废弃,而且采取的行动也与承诺截然不同,面对这种局面,任何投资者都没有胆量让自己的资金承担风险,"Butler在莫斯科参加金融会议时称.(完)

--编译 程琳/许娜;审校 高琦

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