《阳歌专栏》政府口风转变或有利新浪微博

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）

**政府口风转变或有利于新浪微博**

国有媒体最近常常为微博歌功颂德，这一发展趋势对业界领头羊——新浪微博可谓是个好兆头，但同时也存在风险，即如果中国政府认为这种非常流行的社交网络非常之重要，以至不允许民间开发商插手其发展。

新浪微博的追随者们还记得，在今年上半年中的大部分时间里，该平台曾经是国有媒体口诛笔伐的对象。媒体指责新浪微博用户以匿名状态散播谣言。直到上个月还有一名官员站出来建议，所有微博用户或必须以实名注册，这会让新浪微博和网易(NTES.O)等其他微博运营商不寒而栗。

现如今，整个讨论的口风出现大转弯，因中国政府日前表示，微博是实现政府和人民交流沟通的一种良好工具。紧接着，主要国有媒体每天都对在新浪微博上开户的政府机构进行报导，并且对微博的其他积极效应也不吝溢美之辞。

《中国日报》今天首页的头条新闻名为《微博开启沟通世界》(Micro blogs open a world of communication)，如果你在其网站中搜索相关主题，你会发现很多关于微博的正面报导，大到微博在打击有组织犯罪中的角色，小到帮助人们寻找到真爱。似乎再也不提谣言传播者以及微博引发社会动乱等事。

当然，所有这些都应该有利于新浪微博及其母公司新浪(SINA.O)。新浪股价自今年6月已缩水近一半，因其很多门户网站业务之外的投资都栽了跟头。

中国政府的褒奖举动似乎说明，新浪微博近期暂无被关闭或管控之虞，这也让新浪松了一口气。现在，新浪只需找到一种借此赚钱的方式，且证明微博在维护和谐社会方面的重要作用，以博得政府的欢心即可。

一句话：中国政府近期的口风转变标志着新浪微博等微博网站的向好前景，新浪微博不再被称为是谣言传播平台，而被誉为是重要的沟通工具。

**中海油换将 李凡荣接棒CEO**

中海油(CNOOC)(0883.HK)(CEO.N)宣布，李凡荣将接替杨华任公司首席执行官。半年前，中海油前高管傅成玉赴中石化(0386.HK)(SNP.N)任董事长。

中海油换将表明，尽管中国大型国企的高管由政府任命，但亦应为其任职期间的表现负责。

中海油并未给出换将原因，但是行业观察者将注意到，过去几个月中海油出现两次重大不利事件，导致其股价大跌，6月初至今跌幅近30%。

其中一件是中海油和康菲石油(ConocoPhillips)(COP.N)的渤海漏油事故，该事故导致生产数次中断，并可能引发高昂的清理费用，以及非常负面的公众影响。另一个事件是中海油收购BP(BP.L)阿根廷资产的交易告吹。

对中海油此次换将中所涉及的高管我所知不多，不过看起来像是杨华因未能坚决执行公司战略，公司股价大跌令国家损失惨重而受到了惩罚。

此举可能意味着中国政府开始更加积极地管理表现不佳的国有企业高管，这无疑将受到小股东的欢迎。

一句话：中海油换将可能是对近期出现的不利事件作出的回应，并可能预示中国政府将更加积极管理国企高管。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳

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