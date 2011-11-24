沪综指小幅收高 结束此前六连阴

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月24日电---中国股市沪综指周四小幅收高结束六连跌,尽管隔夜欧美股市大挫,但金融、地产等权重股走势向好带领大盘反弹.分析人士指出,定向下调存准消息令市场预期未来或有进一步放松举措,短线股指料维持震荡.
沪综指收报2,397.554点,涨2.489点,或0.1%;上证金融地产行业指数收高0.64%.今日A股成交额为513亿元,较昨日的499亿略升.
华西证券分析师曹雪峰表示,昨天中国定向下调存准的消息尚未被市场充分反映,料今後几个交易日中会有所体现.整体经济下滑背景下,市场更为关心保增长,定向下调存准将令市场预期未来或有进一步放松举措.
此前本地媒体报导,中国央行将对全国20多家农村合作银行恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).中国一位银行业高管人士周四称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.
"短线市场上行难度较大,可能震荡,不会涨得特别厉害也不会大幅下跌,将维持在2,300-2,500点间."曹雪峰并预计,到明年一季度情况会好些,因届时经济增速和调控方向可能都将更趋明确.
中国国家发改委研究院副院长陈东琪周四表示,明年中国货币政策应继续坚持稳健的取向和操作,但亦需有结构性放松,例如令货币供应量增速回升至15%左右的相对均衡水平.
隔夜欧美市场均大幅收跌,因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心,不过其对中国市场影响有限.
沪深300指数12月合约尾盘报2,594.0点,涨0.21%,成交量为228,641手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)