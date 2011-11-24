日本将加大对缅甸的发展援助

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京11月23日电---日本政府周三表示，日本下周将与缅甸举行工作级别会谈，讨论援助项目。
上周，美国总统奥巴马宣布国务卿希拉里将造访缅甸。
一名反对党官员本周表示，缅甸民主派领导人昂山素季将参加年底前的议会补选。
日本周一将在缅甸首都内比都(Naypyidaw)举行会议。日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)上周在与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)的会晤中对缅甸近期的改革表示欢迎。
日本在2003年停止对缅甸实施新的官方开发援助(ODA)，但人道主义援助还在继续。
在缅甸举行20年来首次大选後，日本今年取消了对缅甸的ODA禁令，但未恢复对基础设施项目的全面援助。
日本外务省的一名官员表示，会谈将讨论的项目可能包括恢复对缅甸Baluchaung水电站的修复工作。双方均将派出政府高官出席此次会议。
这名官员表示：“日本已回到2003年前的对缅甸政策，即基于基本人道需求向其提供援助。但不进行工作级别讨论，政策很难以具体项目形式见效。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。