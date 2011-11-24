中国下周一推出人民币对澳元和加元交易

路透上海11月24日电---中国外汇交易中心周四宣布,将于下周一(28日)起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币(简称AUD.CNY)和加拿大元对人民币(简称CAD.CNY)交易.

刊登在中国货币网站(www.chinamoney.com.cn)上的公告称,交易中心将在外汇交易系统中增加AUD.CNY和CAD.CNY的即期、远期和掉期报价,其中即期交易包括竞价和询价两种交易模式,远期和掉期为询价交易模式.

此亦确认了此前路透援引多位消息人士称,外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易.人民币在迈向国际化的道路上又前进了一大步.

根据公告,澳元和加元对人民币的中间价,由交易中心根据当日人民币兑美元汇率中间价与上午9时澳元、加元兑美元汇率套算确定,并由交易中心于9:15与其他货币中间价一起公布.

澳元、加元对人民币的每日即期交易价在当日交易中间价上下3%的幅度内浮动.

为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.去年中国相继推出人民币/林吉特(马来西亚)和人民币/卢布(俄罗斯)的交易,但交易并不算活跃.

此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元、港元、日圆、欧元和英镑.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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