中国下周一推出人民币对澳元和加元交易

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海11月24日电---中国外汇交易中心周四宣布,将于下周一(28日)起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币(简称AUD.CNY)和加拿大元对人民币(简称CAD.CNY)交易.
刊登在中国货币网站(www.chinamoney.com.cn)上的公告称,交易中心将在外汇交易系统中增加AUD.CNY和CAD.CNY的即期、远期和掉期报价,其中即期交易包括竞价和询价两种交易模式,远期和掉期为询价交易模式.
此亦确认了此前路透援引多位消息人士称,外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易.人民币在迈向国际化的道路上又前进了一大步.
根据公告,澳元和加元对人民币的中间价,由交易中心根据当日人民币兑美元汇率中间价与上午9时澳元、加元兑美元汇率套算确定,并由交易中心于9:15与其他货币中间价一起公布.
澳元、加元对人民币的每日即期交易价在当日交易中间价上下3%的幅度内浮动.
为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.去年中国相继推出人民币/林吉特(马来西亚)和人民币/卢布(俄罗斯)的交易,但交易并不算活跃.
此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元、港元、日圆、欧元和英镑.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)