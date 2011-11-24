欧洲需要安抚金融市场--OECD首席经济学家

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透米兰11月24日电---一家媒体周四援引经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)的话称,欧洲可以避免经济衰退,但需要动用资源来安抚金融市场.
帕多安在接受意大利新闻报专访时表示,下周一发布的OECD预估是根据负面情景假设作出的,将下调且显示增长非常疲软,以反映欧元区严重金融危机的影响.
帕多安在采访中称,"仍可以避开(衰退).但是欧洲层面上,需要有足够的资源安抚市场,且政府要推行紧缩措施."
他称,"若能如此做,我们不仅可以避开危机,还能再次展开更具持续性和稳定的经济增长."
这位经济学家表示,欧洲央行(ECB)已经通过购买债券和为货币市场以及银行体系供应无限制流动性,发挥了重要的稳定作用.
帕多安称,需要有一个欧洲货币基金,在一系列条件下,来给各国融资.
他说道,周三德国标债疲软,表明危机再次恶化.(完)
--编译 肖群英/田建华;审校 程琳/杜明霞
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