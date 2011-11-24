“十二五”中国黄金行业要“走出去”--工信部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月24日电---中国工业与信息化部周四称,为实现黄金产量持续增长等目标,中国黄金行业在"十二五"(2011-2015年)期间将加强勘查投入、增加资源储量,并实施"走出去"战略、增加境外资源供给.
工信部网站周四刊登黄金行业管理座谈会的新闻稿称,是次座谈会还就《办理开采黄金矿产批准书管理规定》和黄金行业准入条件(徵求意见稿)进行了深入讨论.
新闻稿并称,中国将在十二五期间采取措施完善产业政策,加强行业管理,并优化黄金产业布局,推动结构调整等.
世界黄金协会(WGC)最近称,中国黄金珠宝需求第三季增长13%至131.0吨,为2009年第一季迄今首次超过印度.
而人民币升值以及环球经济欠佳,推动中国企业积极"走出去"寻求合算的海外资源收购.路透从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.TO)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权.
欧债危机引发金价飙升,亦令黄金生产企业获利.中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%,黄金企业实现利润同比增逾四成.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)