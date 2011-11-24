人民币兑美元收跌 欧洲频发负面信号

* 人民币兑美元收跌

* 中间价重回6.35-6.36元区间

* 欧洲"核心国家"负面信号令非美货币呈弱势

路透上海11月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四小幅收跌,欧洲"核心国家"频频发出负面信号,令投资者笼罩在欧债危机可能蔓延的阴霾中,非美货币表现弱势,人民币中间价亦被打回原形,跌至6.35-6.36元区间.

上海一银行交易员表示,欧洲众多的救援计划资金需求较大,市场对德国能否承受如此大的压力表示怀疑.美元指数表现持续抢眼,人民币汇价开盘一度冲至6.37上方,不过部分银行结汇盘,令跌幅收窄.

"昨天德国国债标售不是很理想,所以市场避险情绪也比较高,"他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3680 6.3563 6.3731 6.3570 6.3498 6.3590

德国公债标售周三创下欧元问世以来的最糟表现.尽管主要受到偏低收益率(殖利率)的影响,但分析师警告称,背後可能还有更严重的问题.

评级机构惠誉表示,法国公共财政对承受任何新冲击的空间很有限,因此若有冲击很难不危及其AAA评等.此为欧元区危机可能令法国丧失珍贵最高评等的最新暗示.

东京汇市欧元兑美元周四守在七周低点附近,先前德国公债标售结果惨淡,引发欧元区债务危机也开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,造成欧元大跌.

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3890/40 6.3930

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3895/45 6.3870

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水145点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3535元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽

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