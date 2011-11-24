人民币兑美元收跌 欧洲频发负面信号

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 人民币兑美元收跌
* 中间价重回6.35-6.36元区间
* 欧洲"核心国家"负面信号令非美货币呈弱势
路透上海11月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四小幅收跌,欧洲"核心国家"频频发出负面信号,令投资者笼罩在欧债危机可能蔓延的阴霾中,非美货币表现弱势,人民币中间价亦被打回原形,跌至6.35-6.36元区间.
上海一银行交易员表示,欧洲众多的救援计划资金需求较大,市场对德国能否承受如此大的压力表示怀疑.美元指数表现持续抢眼,人民币汇价开盘一度冲至6.37上方,不过部分银行结汇盘,令跌幅收窄.
"昨天德国国债标售不是很理想,所以市场避险情绪也比较高,"他认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3680 6.3563 6.3731 6.3570 6.3498 6.3590
德国公债标售周三创下欧元问世以来的最糟表现.尽管主要受到偏低收益率(殖利率)的影响,但分析师警告称,背後可能还有更严重的问题.
评级机构惠誉表示,法国公共财政对承受任何新冲击的空间很有限,因此若有冲击很难不危及其AAA评等.此为欧元区危机可能令法国丧失珍贵最高评等的最新暗示.
东京汇市欧元兑美元周四守在七周低点附近,先前德国公债标售结果惨淡,引发欧元区债务危机也开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,造成欧元大跌.
以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3890/40 6.3930
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3895/45 6.3870
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水145点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3535元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)