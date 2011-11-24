欧洲央行干预债务危机刻不容缓--法国外长

路透巴黎11月24日电---法国外长朱佩（Alain Juppe）周四表示,欧洲央行(ECB)对欧元区债务危机采取干预措施"刻不容缓".

当接受法国Inter电台采访,被问到ECB是否会迅速采取干预措施时,朱佩称,"这是刻不容缓的事情.将在斯特拉斯堡会议当日讨论此问题."法国、意大利和德国领导人将在几小时後召开会议.

法国认为,使ECB成为最後贷款者,是防止主权债务危机蔓延的最佳解决方法.该国受到欧元区其它许多国家的支持.

"我认为且希望,ECB应当履行重振信心的重要职责这个看法将逐渐获得更多认同,"朱佩称.

该外长补充道,欧洲协定的修改是个漫长且蕴含风险的过程.

"我们都希望达成协议.起初,我们总是什麽都不赞同,但最终我们将达成一致,"他称.

"法国从未反对修改协定,我们只是表示这需要很长时间.要获得27国议会的批准,需要数年的时间,"朱佩称.(完)

--编译 许娜;审校 程琳/白云

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