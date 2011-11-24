欧洲央行干预债务危机刻不容缓--法国外长

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透巴黎11月24日电---法国外长朱佩（Alain Juppe）周四表示,欧洲央行(ECB)对欧元区债务危机采取干预措施"刻不容缓".
当接受法国Inter电台采访,被问到ECB是否会迅速采取干预措施时,朱佩称,"这是刻不容缓的事情.将在斯特拉斯堡会议当日讨论此问题."法国、意大利和德国领导人将在几小时後召开会议.
法国认为,使ECB成为最後贷款者,是防止主权债务危机蔓延的最佳解决方法.该国受到欧元区其它许多国家的支持.
"我认为且希望,ECB应当履行重振信心的重要职责这个看法将逐渐获得更多认同,"朱佩称.
该外长补充道,欧洲协定的修改是个漫长且蕴含风险的过程.
"我们都希望达成协议.起初,我们总是什麽都不赞同,但最终我们将达成一致,"他称.
"法国从未反对修改协定,我们只是表示这需要很长时间.要获得27国议会的批准,需要数年的时间,"朱佩称.(完)
--编译 许娜;审校 程琳/白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。