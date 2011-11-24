亚洲“病人”日本该何去何从？

路透东京11月23日电（记者 Tim Kelly）---日本最大的服装零售商、优衣库母公司Fast Retailing(9983.T)主席柳井正(Tadashi Yanai)的东京办公室悬挂着一条标语：“改变，要麽死亡”。柳井正认为日本企业都应该留意这一点。

随着日本逝去的10年演变成逝去的一代，日本及其企业面临更加严酷的选择，因海外市场竞争严峻、国内机会减少以及日圆升值，暴露出反应速度缓慢的管理层和不愿与世界接轨的弊端。

按产值计算，丰田汽车(7203.T)仍是全球最大的汽车生产商，但是通用汽车(GM.N)和大众汽车正在抢占其市场份额，而韩国现代汽车(005380.KS)正迎头赶上。

20世纪80年代的消费电子代表企业--索尼(6758.T)，料连续第四年录得年度亏损，因受到苹果(AAPL.O)和韩国三星电子005930.K的冲击。游戏领域的长期领军企业任天堂7974.OS也将录得首个年度亏损，智能手机抢占其用户，该公司却无所作为，令投资者发愁。

相机和医疗设备生产商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的会计丑闻恶化，拖累日本企业人气。

“除了改变，没有其他出路。不改变就意味着失败。”柳井正称。作为为数不多的成功企业家之一，柳井正是2009和2010年日本首富。

柳井正指出，二战後企业家帮助带领日本走出泥潭的时代已经过去，取而代之的是“拿工资一族”。他说道：“在他们眼里，稳定高于一切。而寻求变革的企业家才是真正需要的。”

美国驻日本商会引述一份世界银行的研究称，通常来说，仅有不足5%的日本企业是新注册的，而在英国、德国和美国，该比例为接近七分之一。

前索尼高管Satoshi Amagai认为，日本需要“积极”支持创业型企业。

日本政府统计学家预测，未来30年内，日本人口将下降2,000万，除非日本人开始增加生育。

日本人的税负将增加，以支付更多福利开支和偿还已经超过10万亿美元的国家债务。

而日本的外来人口也不多。2008年经济合作暨发展组织的数据显示，日本外籍工作人员比例仅占0.3%，而韩国为2.2%，德国为10%。

这种结构性问题已经存在数年，但却没有激化，因为有来自高速发展的海外市场的获利支撑，直到雷曼兄弟破产将全球经济带入衰退，投资者买入日圆避险，推高日圆并拖累出口。

半导体切割工具制造商Disco Corp(6146.T)主席兼首席执行官Hitoshi Mizorogi认为存在巨大政治羁绊，并指出日本企业支付高昂的税收，以及日本统治阶级无法从其他国家赢得贸易优惠条件。

“我一直认为，日本最大的问题是缺乏政治责任中心和政治领导力，”《日本力量的奥秘》（The Enigma of Japanese Power）一书的作者Karl van Wolferen称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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