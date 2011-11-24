特写：朝鲜叛逃者渴望在韩国获得新生活

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
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路透首尔11月24日电(记者 Ju-min Park)---朝鲜叛逃者Choi Hyun-ok身无分文、孤身一人地飘荡在韩国。她正学习烹饪并推广朝鲜菜，希望自己的新技能有助于她融入韩国的生活。
满脸倦容的Choi Hyun-ok一年前叛逃至韩国，在此之前，她是一名建筑工人。现年40岁的Choi Hyun-ok拒绝透露自己的真实名字，因担心她留在朝鲜的家人受到报复。
在帮助其适应韩国生活的政府机构度过了三个月後，Choi Hyun-ok谋得了一份餐馆的工作，但却发现自己因口音问题备受猜疑。
她说：“我的生死大逃亡令我身心俱疲，担心自己在躲入韩国驻中国大使馆前被中国警察抓住。”
“到韩国後，我支付了数百万韩元给帮助我逃跑的中介。此後，我便穷困潦倒了。”
韩国推出了一个训练朝鲜叛逃者充任朝鲜粮食大使的项目，该项目的长期目标是培训那些有助于为修复朝韩文化隔阂牵线搭桥的人。现在，Choi Hyun-ok是该项目的一员。
在过去几十年中，有超过2万名朝鲜人叛逃至韩国。但由于越来越多的朝鲜人逃至韩国，当地的工作机会越来越少。
据朝鲜难民基金会(North Korean Refugees Foundation)数据显示，2010年，韩国有9%的朝鲜叛逃者处于失业状态，而韩国民众的整体失业率仅为3%。大约63%的叛逃者无法在一个工作单位干满一年。
培训项目将烹饪课程与帮助叛逃者消除口音的演讲课程相结合，并向他们提供一些生活小贴士。在完全现代化的韩国，朝鲜叛逃者必须接受自动取款机等新鲜事物，还要学着如何生存。
另一名参加培训的朝鲜叛逃者Han Hyun-sook说：“在这里不光是学习烹饪，也学着如何在他人面前保持尊严。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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