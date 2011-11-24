阿拉伯外长商讨对叙利亚的制裁措施

路透开罗11月24日电（记者 Ayman Samir/Dina Zayed）---周四阿拉伯国家外长齐聚开罗，商讨对叙利亚实施制裁，因该国未执行阿盟一项旨在结束镇压行动的协议。

阿盟已经暂停了叙利亚的成员资格，并威胁对叙利亚进行制裁。数十年来，阿盟很少对某一成员国发号施令。

叙利亚政府动用坦克和部队镇压平民和武装分子的抗议活动。联合国称，已有逾3,500人丧生。

“叙利亚没有采取任何行动促使形势好转，”一名驻阿盟的阿拉伯高级外交官称，并表示阿盟正在考虑对叙利亚实施何种形式的制裁。

“阿盟几乎达成共识。我们都同意...阻止叙利亚发生内战，确保不发生国际干预。”

“可以对叙利亚实施的制裁措施很多。”一名驻阿盟的阿拉伯政府代表称。

这些措施包括：限制叙利亚官员出国旅行，冻结阿拉伯国家与叙利亚政府相关的银行转账或资金，终止叙利亚境内的阿拉伯项目。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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