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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 07:10 BJT

“十二五”中国黄金行业要“走出去”--工信部

中国工业与信息化部周四称,为实现黄金产量持续增长等目标,中国黄金行业在"十二五"(2011-2015年)期间将加强勘查投入、增加资源储量,并实施"走出去"战略、增加境外资源供给. 世界黄金协会最近称,中国黄金珠宝需求第三季增长13%至131.0吨,为2009年第一季迄今首次超过印度.路透

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