中国首个铁矿石实货交易平台12月底将推出--业内人士

中国计划在12月推出首个铁矿石实货交易平台,作为在外国供应商主导的铁矿石行业,赢得更多定价控制权努力的一部分.北京国际矿业权交易所(CBMX)发展研究部副总经理马志鹏周四向路透表示,新在线平台将于12月底正式启动,CBMX还将根据在国内外港口达成的交易,提出一个新的铁矿石价格指数. 路透