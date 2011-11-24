中国森林砍伐率全球最低

风险分析和规划公司Maplecroft周四公布的全球排名显示，尼日利亚、印尼和朝鲜的森林砍伐率居世界之首，中国和美国最低，而中美也是全球最大的温室气体排放国。该公司分析师Granziera称，中国通过严格立法和大量种植，森林砍伐率最低，但中国木材需求也助长了其他国家的森林砍伐活动。路透