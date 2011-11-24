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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 07:02 BJT

微软与雅虎签署保密协议

据知情人士透露，微软已与雅虎签署一份保密协议，使其能更深入考察雅虎业务。微软藉此可以同一些私募股权投资公司一样，对雅虎账目和业务进行审查，探索与陷入困境的雅虎达成协议的各种选择。雅虎今年9月解聘了执行长，目前正在进行“战略性重整”，以改善自身业务。路透

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