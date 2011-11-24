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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 07:00 BJT

默多克之子辞去数家英国报纸董事会职务

监管机构文件显示，新闻集团董事长兼执行长鲁伯特・默多克之子詹姆斯・默多克已从新闻集团旗下数家英国报纸的董事会辞职。詹姆斯在新闻集团担任副首席运营官，他仍将保留新闻国际主席的职位以及泰晤士报编委会成员席位。新闻国际是掌管新闻集团旗下英国报纸的机构。路透

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