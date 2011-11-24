国务院认定中石油7・16输油管道爆炸为特大责任事故

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月24日电---新华社周四报导,国务院对去年发生在大连的7・16输油管道爆炸火灾事故作出处理,认定这是一起特别重大责任事故,并给予中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏警告处分.
新华社的报导援引国务院批复称,7・16事故造成的直接财产损失约2.233亿元人民币.事故直接原因是在中石油相关公司同意并委托下,上海祥诚公司进行的一系列违规操作.间接原因是,当时所使用的"脱硫化氢剂"乃违法生产,并被生产商隐瞒危险特性.
除蒋洁敏外,国务院分别给予中石油集团副总经理李新华和廖永远记过处分,给予中石油股份公司(0857.HK)(601857.SS)副总裁刘宏斌记大过处分.
2010年7月16日,位于辽宁省大连市保税区的大连中石油国际储运有限公司原油库输油管道发生爆炸,引发大火并造成大量原油泄漏,造成附近海域污染.
该起事故发生後,中石油集团所属企业又连续发生了大连中石油国际储运有限公司2010年的10・24火灾事故和大连石化分公司2011年的7・16火灾事故、8・29爆炸火灾事故等三起责任事故.
国务院要求各地部门与企业,对在建的石油库建设项目进行全面清理整顿,并进一步完善大型石油库和化工建设项目的规划布局.
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)