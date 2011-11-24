未来某个时候会出现欧元区共同债券--欧央行执委

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透伦敦11月24日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,未来某个时候会出现欧元区共同债券,但鉴于欧元区成员国一体化水平不够,目前并不适合这麽做.
他在牛津大学演讲後接受问答时称,"我认为,欧元区共同债券将在某个时候出现,这点毋庸置疑."
"但在目前这一时刻,他们与地区一体化的程度不相适合."
他表示,欧盟执委会正在研究有关欧元区共同债券的各种方案,也许有很多不同的设计.不过,目前推出只能是"权宜之计".
"如果推出了欧元区共同债券,却不能通过统一治理对各国财政进行有效的控制,那麽就会为一些国家将债务社会化大开方便之门."
他补充说,建立欧元区中央债务机构会是明智的办法,可以对债券的发行施加限制.
"尽管有人不愿考虑欧元区共同债券,但这样做还是有很多合理之处,当欧元区共同使用一种货币时,通过同一机构发行债券,可以对债券的期限,操作以及发行进行调整,亦可以施加一些限制."(完)
--编译 王翔琼/郑茵;审校 张明钧/张若琪
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
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