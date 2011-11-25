25日盘前分析：多空进入观望期

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场全天呈现低开後探底回升走势。由于国内外不利因素充斥市场，大盘难以扭转颓势，最终受阻于5日均线处，2400点关口得而复失。

机构分析人士表示，年底股市走势关键在政策面的走向，而政策面进一步的明朗，则取决于近期货币政策和中央经济工作会议的政策指向两大方面。

从外部环境看，欧债危机岌岌可危，美国、欧洲、日本经济增长面临严峻考验。市场对德国的信心正在消退，欧盟周三公布发行欧元区共同债券的方案，但德国始终反对发行共同债券，看来欧债危机短期之内仍然难以解决。这将继续成为制约国内市场的最重要外部因素之一。

笔者认为，投资者目前对于後期A股的走势仍然要持谨慎态度，即将公布的11月宏观经济数据可以看做是未来政策基调对股市有何影响的重要参考，同时还要取决于盘面成交量以及热点的变化。

目前无论场内参与者还是场外观望者对于经济的预期比较一致，从目前公布的数据和政策微调，大家都能够感觉到冬季的寒冷，因此面对当前的市场境况，建议投资者降低仓位以应对系统性风险，但不可盲目杀跌。

消息面，国务院日前下发《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，要求各省级人民政府按照属地管理原则，对本地区各类交易场所，进行一次集中清理整顿，并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案。

另外，德法意三国领导人24日在法国斯特拉斯堡举行会晤。德国总理默克尔在会後的新闻发布会上表示，她不认为发行欧元债券是必要的，并提议修改欧盟公约，以实行更紧密政治合作，整顿成员国财政纪律，最终走向财政联盟。

她表示，修改欧盟公约不影响欧洲央行独立性。意大利总理蒙蒂对默克尔观点表示支持，并称意大利将确保在2013年实现预算平衡。此外，法国总统萨科齐表示，德法将就修改欧盟公约制定出联合建议，并在12月9日欧盟峰会召开前发表修改欧盟公约的联合声明。德法将会采取一切措施为欧元提供支持。（完）

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