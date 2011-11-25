特写：亚洲老人深受老年痴呆与亲朋欺骗的双重困扰

路透香港11月24日电(记者 陈依琳)---83岁的老人Yuk Po瘦弱且有轻微的老年痴呆症，在得知自己的女儿将其毕生积蓄投资于引发雷曼兄弟破产的“迷你债券”後，她只能向社工人员求助。

当社工人员核对其账户时， 他们证实，Yuk的确身无分文了，但她的名字并没有进入雷曼在香港众多债权人的名单。简而言之，她被自己的女儿骗了大约50万港币(6.4万美元)。

Yuk说：“她是否想骗我完全取决于她。我能怎麽办？我必须依靠她。”

她现在租住在一间小小的、没几件家具的公屋中。

包括床和衣柜在内，她的很多东西都是别人捐赠的。厨房里是剩菜和半熟的米饭。

Yuk的困境绝非少见。

社会工作者表示，随着亚洲人口的老龄化以及老年痴呆症发病率的上升，针对老年人的诈骗案也不断增加，其中很多是亲友诈骗。

阿尔茨海默氏症是一种最常见的老年痴呆症形式，有10%的70岁以上老人深受其害，80岁以上老人中有30%的发病比例。患病老人失去了记忆、思维、判断、语言和行为等能力，无法处理个人事务，很容易受到欺侮。

香港反对虐待老人协会(Association Against Elderly Abuse)的Foo Wai-lok表示：“我们处理过很多子女从父母银行账户中拿走钱的案子，老人向我们投诉，称他们的子女拿走了他们的钱或者借钱但从来不还。”

Foo的同事Roy Lam补充道：“我们现在正处理一件案子。有个儿子在很多年前便让他母亲签署一份文件，授予他可以任意处理母亲名下公寓的权力。”

“现在，这个儿子不再赡养他的母亲，当这位母亲希望能赚点房租时，她才发现自己已经将房屋产权移交给了她的儿子。”

类似的虐待老人行为似乎在亚洲的发达社会更为普遍一些，像新加坡、日本、香港、韩国和台湾。

Foo说：“此前，人们都更传统，对老年人也更尊重。现在，他们的关系相对不那麽紧密，人们也不再那麽强烈地遵循传统，对老年人的尊重也少了很多。”

“由于传统文化的缺失，现在出现了更多针对老年人的心理和金融虐待。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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