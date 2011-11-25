缅甸国会通过法案 允许和平示威

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透仰光11月24日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸一名议员周四称，该国议会已通过一项法案，允许公民进行和平示威。此举是该国一系列改革中的最新举措，旨在摆脱孤立境地。
《和平集会与游行法案》规定要进行示威必须提前得到批准，但即便如此，对于缅甸来说也是个重要步骤。四年前，该国军方对僧侣带领的大规模和平示威开火。
缅甸上议院议员、若开民族发展党（Rakhine Nationalities' Development Party）主席埃貌（Aye Maung）说：“该法案允许公民在提前五天获得官方许可的前提下，可以手持旗帜进行和平集会与游行。”
他对路透表示：“僧侣也是公民，所以我认为他们也可以参加。”
他透露，该法案周二获得通过，需要总统吴登盛批准才能成为法律。
近几个月，缅甸议会与政府开展自1962年军事政变以来最深入的改革，让批评人士大感诧异。该国已释放逾200名政治犯，并允许媒体报导以前禁忌的政治与犯罪等话题。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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