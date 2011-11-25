尼日尔将审计与中方合资炼油厂成本

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透尼亚美11月24日电---针对中国石油天然气集团公司（CNPC）与尼日尔合资炼油厂的投资额由签署协议时约定的6亿美元升至当前的9.8亿美元，尼日尔表示，将委派审计机构对成本进行审计。
该消息由尼日尔国家电视台发布。下周一，位于首都尼亚美以东约900公里的Zinder镇附近的该合资Soraz炼油厂将正式宣布投产，日产能为2万桶。
尼日尔能源部发言人Lawan Gaya称：“政府将委派审计机构审计炼油厂的成本，中方对此也表示同意。如果证实价格方面存在问题，我们将与合作夥伴重新谈判。”
Gaya称，如果该炼油厂的成本降低，Zinder镇出产的本地用汽油价格也会降低。该炼油厂每日产出的约有7,000桶汽油投放本地市场。
中石油集团2008年与尼日尔签署了50亿美元协议，包括建造该炼油厂和开发再往东700公里Agadem油田的原油。
中石油集团持有Soraz炼油厂60%股权，剩馀的40%由尼日尔持有。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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