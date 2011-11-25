普京称若执政党弱化 俄将出现动荡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透俄罗斯11月24日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周四称，若他领导的统一俄罗斯党在12月4日议会选举中丧失主导地位，俄罗斯可能出现类似希腊的经济危机与动荡。
预计统一俄罗斯党11月27日大会上将提名普京为总统候选人。他表示，若该党在选举中表现不佳，俄罗斯将重蹈希腊与葡萄牙动荡的覆辙。
普京向统一俄罗斯党高层称：“眼下欧洲和美国发生的情况，就是由于主导政治力量之间无法统一意见，从而导致整个社会不团结。”
统一俄罗斯党的目标是在国家杜马保持三分之二席位，但据民调机构勒瓦达（Levada）11月7日调查，打算参加投票的受访者中，只有51%支持统一俄罗斯党，而此前一周该比例为60%。
普京说：“在这方面，我希望你们注意到争取最佳成绩的必要性。”他表示，若国家杜马内部分化，就没法迅速作出决策。
“这将令我们滑向底线，而欧盟国家已经越过了这个底线。”
普京自身支持率也在下滑，但下滑幅度不像统一俄罗斯党那麽大。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。