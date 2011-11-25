普京称若执政党弱化 俄将出现动荡

路透俄罗斯11月24日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周四称，若他领导的统一俄罗斯党在12月4日议会选举中丧失主导地位，俄罗斯可能出现类似希腊的经济危机与动荡。

预计统一俄罗斯党11月27日大会上将提名普京为总统候选人。他表示，若该党在选举中表现不佳，俄罗斯将重蹈希腊与葡萄牙动荡的覆辙。

普京向统一俄罗斯党高层称：“眼下欧洲和美国发生的情况，就是由于主导政治力量之间无法统一意见，从而导致整个社会不团结。”

统一俄罗斯党的目标是在国家杜马保持三分之二席位，但据民调机构勒瓦达（Levada）11月7日调查，打算参加投票的受访者中，只有51%支持统一俄罗斯党，而此前一周该比例为60%。

普京说：“在这方面，我希望你们注意到争取最佳成绩的必要性。”他表示，若国家杜马内部分化，就没法迅速作出决策。

“这将令我们滑向底线，而欧盟国家已经越过了这个底线。”

普京自身支持率也在下滑，但下滑幅度不像统一俄罗斯党那麽大。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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