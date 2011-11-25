中国股市盘前看点--11月25日

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一笔援助款的议题
**宏观经济和政策面**
--中国国务院日前要求各省级人民政府按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案.
--央行发布三季度支付体系运行总体情况显示,支付系统业务量继续保持快速增长态势,业务总金额突破500万亿元大关,社会资金交易规模持续扩大,资金交易活跃程度明显提高,有力支持了国民经济的平稳较快增长.
**重点行业和公司**
--环保部周四发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单.该部并表示,今後还将针对其他重污染行业进行类似核查,并且改变以往公布不合格企业名单的方式,转而公布合格企业名单.
--东吴证券周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).
**海外动向**
--欧洲股市连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,美国市场则因假休市.英国富时100指数收跌0.24%,至5,127.57收点;德国股市DAX指数收低0.54%,报5,428.11点.
**关键点位**
--沪综指下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。