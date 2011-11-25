中国股市盘前看点--11月25日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一笔援助款的议题

**宏观经济和政策面**

--中国国务院日前要求各省级人民政府按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案.

--央行发布三季度支付体系运行总体情况显示,支付系统业务量继续保持快速增长态势,业务总金额突破500万亿元大关,社会资金交易规模持续扩大,资金交易活跃程度明显提高,有力支持了国民经济的平稳较快增长.

**重点行业和公司**

--环保部周四发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单.该部并表示,今後还将针对其他重污染行业进行类似核查,并且改变以往公布不合格企业名单的方式,转而公布合格企业名单.

--东吴证券周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).

**海外动向**

--欧洲股市连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,美国市场则因假休市.英国富时100指数收跌0.24%,至5,127.57收点;德国股市DAX指数收低0.54%,报5,428.11点.

**关键点位**

--沪综指下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)