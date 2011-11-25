法德领导人同意停止就欧洲央行在危机中扮演角色公开争论

萨科齐和默克尔表示,他们信任欧洲央行会采取合适行动

* "灾难性的"德国公债标售打击信心

* 默克尔称,欧洲央行的职责"绝对不能"改变

* 德国部会首长呼吁议会反对欧元区共同债券发行

路透法国斯特拉斯堡11月24日电---法国和德国周四同意停止公开争论,欧洲央行是否应该承担更多在主权债务危机恶化时拯救欧元区的责任.

法国总统萨科齐和德国总理默克尔在与意大利总理蒙堤商谈後表示,他们信任具独立性的央行,并且在提议修改欧盟条约以促进更紧密的财政联盟时,不会干涉央行对抗通货膨胀的职责.

他们也表达了对蒙堤的支持,相信他可以克服意大利的经济挑战,这与他们对意大利前总理贝鲁斯柯尼几乎毫不隐藏的蔑视形成鲜明对比.

"我们都表达了对欧洲央行和其领导者的信心,也表达了对央行独立性的尊重,必须避免对其做出任何正面或负面的要求,"萨科齐在联合记者会上称.

法国部会首长已呼吁欧洲央行进行大规模干预,因应市场大抛欧元区公债的情况;而默克尔和德国部会首长则表示,欧盟条约让欧洲央行无法充当最後放款机构.

不过荷兰更加接近支持由欧洲央行充当最後借款人,这显然与德国的立场不符.

荷兰财长Jan Kees de Jager表示,他更倾向于加强欧洲金融稳定机构(EFSF).但如果EFSF不能承担这一使命,就需要考虑其它办法.

"在危机情况下,任何可能都不能预先排除.有一些事情最终必定会发生."他说.

萨科齐称,法国和德国政府将在12月9日欧盟峰会之前联合公布条约修订方案,加强欧元区17国的财政纪律.

默克尔称,这些提议是深化财政同盟的第一步,目的在于增大干预权力,以确保欧盟预算纪律得到遵守,其中包括有权将拖欠债务国家的政府送上欧洲法院(European Court of Justice).

不过她表示,这些提案不能改变欧洲央行的相关法规和使命,她反对发行欧元区共同债券的态度也没有任何松动,除非是在经过长期财政整合过程之後.

一些法国和欧盟官员曾希望,德国反对欧洲央行在应对危机中发挥更大作用的态度能够软化,因此前德国周三公债标债结果不佳,显示出投资者就算是对欧洲最安全的资产也颇为谨慎.

法国外交部长朱佩(Alain Juppe)在会前对France Inter电台表示,"(欧洲央行干预)具有迫切性."

萨科齐本周向默克尔靠近一步,同意修改欧盟条约,赋予其监管欧元区陷入混乱国家预算的权力.但没有迹象表明德国在欧元区共同债券或欧洲央行扮演角色问题上作出任何让步.

默克尔称,"这不是平等交换的问题."只有当欧洲各国改革经济并削减赤字,才会令借贷成本彼此接近."企图透过强制手段实现这点,将令我们全部变弱."

在危机迅速蔓延之际,20位接受路透访问的知名经济学家中有大部分预计,欧元区不太可能以当前的形态安然渡过主权债危机.其中一些人认可组成"核心"欧元区的构想,而希腊应排除在外.[ID:nCT0484469]

分析师相信,这种危机感终将迫使各国采取激烈行动.德国商业银行策略师Rainer Guntermann称,"我认为,我们正在进一步靠近可能作出政策回应的状况,要麽是欧洲央行采取更积极的行动,要麽是欧元区共同债券的构想得到一些支持."

欲浏览德国10年期公债实质收益率相关图表,请点击;(link.reuters.com/daw25s)

欲浏览AAA评级欧元区公债利差相关图表,请点击:(link.reuters.com/xaw94s)

**抵制**

欧洲南部两个国家出现了公开抵制欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)救援计划财政撙节要求的抗议活动.希腊防暴警察与抗议新财产税的该国最大电厂的工人发生冲突;葡萄牙工人进行了长达24小时的全国性大罢工.

评级机构惠誉下调葡萄牙信用评级至垃圾级,称经济衰退加剧使该国政府削减预算赤字的任务"更具挑战性",凸显出欧洲债务人所面临的恶性循环.[ID:nCN1241446]

德国公债价格在周三的标售後跌至近一个月的最低位.周三在60亿欧元10年期德国公债的标售中,利率创2.0%的纪录低位,而一半新债都难以寻获买家.

投标情况欠佳推动10年期德债收益率(殖利率)升至2.2%,高于美国1.88%和债务高企的英国2.18%的借贷成本.

欧元区债券投资者事实上就此离场观望,对欧元区银行的银行间拆借冻结,更多的银行开始依赖从欧洲央行(ECB)那里融资,而南欧的银行业者则面临越来越大的储户提款压力.

"德国收益率承受上升压力,这很说明问题,或许会开始改变人们对德国的印象,"标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯在都柏林举行的一场经济会议上谈到.

知情人士透露,作为一种可能的应对方法,欧洲央行正在考虑延长给予银行的贷款期限至两年,甚至三年,以防出现阻碍欧洲经济增长的信贷紧缩.

**德国曝险**

德国官员表示,公债标售结果不佳并非意味着政府有再融资的问题.而数名分析师则称,德国只是需要提供更具吸引力的收益率.

但这也是个迹象,显示出随着危机加剧,德国可能面临越来越多的压力,而这可能让德国重新思考是否采纳更全面的解决方案.

德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)呼吁议会反对欧元区共同债券发行,"因为我们不希望德国利率大幅上扬."

但部分市场分析师确信,若要确保欧元区不分裂,发行共同债券最终将须纳入政治方案中.

"虽然难以预见欧元区透过共同债券达成财政联盟,但我们相信这将是他们会选择的道路,"摩根大通分析师David Mackie在研究报告中称.(完)