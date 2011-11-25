《Saft专栏》欧元区问题将透过信贷紧缩蔓延全球

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍
路透11月24日电---欧元区银行业者狼狈筹集资本,因而大幅减少放贷的现象,将成为欧元区危机扩散至全球其他地区的重要渠道.
虽然欧元问题引发的信贷紧缩,重要性比不上欧元区经济衰退的直接影响,但在某些领域,像是贸易融资,以及某些地区,像是新兴欧洲国家,所受到的冲击很快就会感受到.
"欧洲银行业在欧洲本身以外地区拥有大量曝险,"Jerome Levy Forecasting Center经济分析师Srinivas Thiruvadanthai指出."这些银行现在被要求增加资本基础.要麽就是自己去筹资,否则就是向政府乞援,或是削减资产.要想增加资产将会非常非常困难."
欧元区银行业者将会陆续减少海外曝险,不论是基于安全考量或是受到监管当局压力.奥地利本周对拥有大量中欧及东欧业务的主要银行实施多项规定,包括Raiffeisen、Erste Group Bank及Bank Austria,规定银行的新承作贷款规模,不得超过当地存款及批发融资的1.1倍.
根据野村国际的资料,罗马尼亚可能出现相当于国内生产总值(GDP)1.6%的资金降低杠杆规模,捷克、匈牙利及土耳其都将受到约0.5%GDP的冲击.这不会只限于欧洲.智利、乌拉圭及墨西哥的银行资产,约20%操控在欧元区银行手上.
跨国银行减少放贷,将推升整体信贷成本,几乎肯定会与设法压低利率的官方政策抵触. 在某些领域,例如一些欧洲银行扮演要角的贸易融资市场,可能很快就能感受到这股冲击,就像2008年,当时有关交易对手风险的疑虑,促使许多银行暂时撤出贸易融资.这加剧了当时的全球经济下滑影响,因部分出口业务虽已找到买方卖方及达成价格,却只因为拿不到促成交易所需的信用状,而宣告泡汤.
要求欧洲银行业增资的提案,只会使情况恶化,增资提案的期限是明年6月,70家欧元区银行必须筹到约1,000亿欧元的新资本.别忘了,虽然这批增资金额极大,但从欧元区主权债近来狂跌的情形来看,对于持有大量这类曝险的欧元区银行而言,可能还是不够.
基于直接向投资人募钱增资的难度甚高,欧元区银行业者正打算脱手所有能够卖到合理价格的资产.由于投资人以及其他欧洲银行同业,都不希望再买进欧洲曝险资产,他们只能零零散散卖给欧元区以外的金融机构.
西班牙国际银行(SAN.N)正设法让核心资本率到6月时提高到10%,这个星期宣布,将出售智利关系企业Santander Chile STG.SN (SAN.N)的7.8%股权,价值约10亿美元. Santander Chile STG.SN股价因而重挫,加剧了打压当地银行股估值的影响,最後还会影响到取得信贷的能力.
根据巴克莱资本的分析师指出,欧陆银行业者在亚洲只持有5.0%的资产,虽然亚洲所受冲击会较小,但仍会深切感受到,特别是在已经受到重创的领域,像是香港的地产开发.
2012年银行业大幅增资的浪潮不会只在欧洲,从美国联邦储备委员会(美联储,FED)新宣布的美国银行业压力测试,即可见一斑.
奥地利当局限制银行海外放款的动作,必须视为一种经济保护主义,某种反向关税,只是这次课徵对象是宝贵的银行资本.这立下一个风险极高的先例,但很容易可以预见其他欧元区国家将会有样学样.
如果德国对万一欧元区瓦解时本国银行业增资的代价感到忧心--德国确实应该忧心--一个合乎逻辑的作法,就是德国也采用类似措施,保留德国的银行资源.
更令人害怕的是,同样的逻辑思维也适用于欧元区以外国家.信贷紧俏,加上对资金严密管制,最後可能成为2012年的主调.(完)
--译文审校 隋芬/沈以文
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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