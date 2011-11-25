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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 10:24 BJT

切尔西门将：不要把球队状态下滑归咎于主帅

切尔西门将切赫称，球员必须为球队状态的急剧下滑承担责任，而不是备受指摘的主帅博阿斯。切尔西周三1-2不敌勒沃库森，欧冠五场比赛中第三次失利。刚刚接过帅印的34岁葡萄牙籍主帅博阿斯的战术、球员选择等受到广泛批评。路透

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