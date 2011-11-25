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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 10:24 BJT

汉密尔顿望与前女友旧情复燃

汉密尔顿周四称准备在本F1赛季收官战巴西大奖赛上有一个新的开端，同时希望与歌手妮可・斯彻金格重燃昔日恋情。这位迈凯轮车手在洛杉矶陪伴前女友一段时间後日前抵达圣保罗，2008年他曾在这里夺冠。他在接受采访时说道：“我们度过了很棒的一周，一起享用了几次不错的午餐。”路透

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