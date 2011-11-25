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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 10:24 BJT

耐克依照伊布纹身设计夹克

伊布拉希莫维奇激发了体育装备公司耐克的灵感。该公司基于这位瑞典人、AC米兰射手上身的纹身设计了一款夹克。耐克北欧公关经理Jeannette Francke告诉瑞典媒体：“纹身是一种艺术形式，而且非常适合这个项目。它是一款很个性化的夹克。”路透

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