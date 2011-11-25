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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 10:23 BJT

纳达尔总决赛爆冷遭淘汰

周四夜间在伦敦举行的ATP年终总决赛小组赛最後一轮较量中，纳达尔不幸被淘汰出局。在B组一场实际上成为直接淘汰的角逐中，法国选手特松加7-6 4-6 6-3战胜纳达尔，从而紧跟费德勒晋级周六半决赛。路透

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