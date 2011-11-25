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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 25日 星期五 10:23 BJT

费德勒胜费什 全胜晋级四强

周四在伦敦举行的ATP年终总决赛小组赛最後一轮较量中，瑞士天王费德勒以6-1 3-6 6-3击败美国选手费什，小组赛三战全胜。半决赛他将对阵伯蒂奇。16次赢得大满贯赛冠军的费德勒期待创纪录的第六次捧起ATP总决赛冠军。路透

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