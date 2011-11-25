阿盟要求叙利亚允许观察团进入 否则将制裁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗11月24日电（记者 Dina Zayed/Ayman Samir）---阿拉伯国家联盟要求叙利亚在一天内签署协议允许观察团进入该国，否则将因其镇压示威活动而面临制裁，措施包括暂停飞往该国航班和中断与其央行的交易等。
阿拉伯国家外长周四聚于开罗，他们表示，若叙利亚不同意让观察团进入，评估阿盟结束叙利亚持续八个月流血冲突的计划进展情况，他们将于周六考虑实施制裁。
根据11月2日阿盟协议，叙利亚同意撤出城市中心武装力量，释放政治犯，启动与反对派对话，并允许观察团和国际媒体机构进驻该国。
但在此後，叙利亚暴力冲突不止，仍导致数百平民、安保人员和逃兵被杀。联合国称，叙利亚冲突自3月以来已致3,500人丧生。
法国外长朱佩（Alain Juppe）称，他将与阿盟磋商叙利亚签署协议之事。但来自阿盟的消息人士透露，开罗会议并未提及此事。
阿盟外长发表声明称：“如果叙利亚不签署协议……或在以後违背承诺，不停止杀戮，或是不释放被捕者……（阿盟官员）将于周六考虑对其实施制裁。”
他们还称，可能实施的制裁措施，包括暂停飞往叙利亚的航班，中断与该国央行的交易，冻结叙利亚政府银行账户，以及停止与叙利亚的金融交易。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。