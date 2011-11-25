高油价可能会扼杀全球经济复苏的努力--IEA

* 高油价也是亚洲面临的"主要风险"--IEA经济学家

* OPEC需要经济状况良好的消费国

* 对中东石油生产投资不足提出警告

路透维也纳11月24日电---国际能源署(IEA)首席经济学家周四表示,高油价会"扼杀"全球经济复苏的努力,并阻碍亚洲帮助西方摆脱危机.

IEA首席经济学家Fatih Birol称,全球经济较2008-2009年危机时更为脆弱,当时油价更低.

他在维也纳对路透表示,"我认为当前的油价水平可能会扼杀经济复苏的努力."

油价周四升向108美元,受助于美国原油库存降幅高于预期以及围绕伊朗核问题的紧张局势,而德国11月企业景气判断指数近半年来首次上升,也抵消了周三标债疲弱的影响.

Birol称,欧洲尤其受到高油价的威胁,但这也会对能源需求强劲的亚洲构成风险.

"这会是亚洲国家经济增长放缓的主要因素,正是这些国家帮助我们摆脱了2008年的金融危机."

"若这次没有他们的帮助,摆脱这次金融危机将会更为艰难."

石油输出国组织(OPEC)已经暗示在12月会议上不会无需增加产量,但会面临消费国更大的压力.

当被问及OPEC是否应增加产量以应对高油价时,Birol表示应由该组织自己决定.

他说道,"我希望产油国在决策时仔细考虑到所有市场指标,包括经济合作暨发展组织(OECD)库存下降,以及全球经济脆弱.我认为产油国也需要经济健康的消费国."

Birol表示,未来石油产量增长90%来自中东和北非,如伊拉克、伊朗、沙特和科威特等国.

但该地区政治局势的发展或导致"投资不足"和产量增长放缓,他并称.(完)