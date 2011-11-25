利比亚前代总理称新政府代表精英而非大众

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里11月24日电---曾担任利比亚代总理的塔尔胡尼（Ali Tarhouni）批评该国新领导班子，称其非经选举产生，是“金钱、武力和公关”支持下的精英阶层。他警告称，利比亚90%的人在政治上没有发言权。
周二利比亚“过渡政府”宣告成立，总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）公布了新内阁名单。而塔尔胡尼领导的“看守执委会”则随之宣告解散。
塔尔胡尼周四在新内阁组建几小时後称，“我们现在听到的是精英阶层的声音、非经选举的过渡委员会的声音、得到了外部金钱、武器和公关支持的人的声音。”
“是时候听听大众的真正心声了......我们需要开始重建民主宪政运动，”他在记者会上称。
塔尔胡尼原本是凯卜内阁财长的热门人选，他称获邀入阁，但他婉言谢绝，因考虑到过渡期间的种种挑战，且不愿言论受拘束。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。