ECB应对危机动作忸怩 种种束缚使其难伸拳脚

路透法兰克福11月24日电---欧洲央行将继续排拒让其肩负起解决债务危机主要职责的提议,即使这个策略意味着该行/增加购买成员国公债的花费要高于其明确承诺要拯救欧元区的成本.

要求欧洲央行采取行动的压力不断增加,许多人认为该行是唯一能够遏制债务危机的机构.但该行的成立章程,其严格守护的独立性和向成员国政府施压整顿预算的初衷,都使其不会轻易动用威力最大的武器,起码暂时是如此.

欧洲央行在购买出现财务困难国家公债上已经支出近2,000亿欧元(2,670亿美元),但这并没有降低这些国家公债与指标德国公债间的利差,因为市场对欧洲央行购买公债的决心存在忧虑.

意大利公债收益率周四徘徊在7%左右,这个水平从长期来看是难以为继的,而西班牙公债的收益率也低不了多少.尽管德国周三的公债标售结果不佳,但仍能以2%多一点的利率借款.

"欧洲央行遏制危机最简单的办法,就是宣布一个公债收益率上限,最终市场也会强化这一上限,"丹麦丹斯克银行分析师Frank Oland Hansen表示.

"欧洲央行不会那麽做,因为这不仅仅是担保市场,也是为政府做担保,西班牙和意大利之类的国家就会在巩固财政上懈怠."

法国官员希望德国不要那麽坚持反对扩大欧洲央行抗击危机的角色,但是德国立场并无软化迹象,即使是周三德债标售失利仍坚守其立场,而欧洲央行也未见让步.

法国总统萨科齐周四似乎稍稍改变了立场,萨科齐表示与德国总理默克尔已同意尊重欧洲央行的独立性,不对其提出任何"正面或负面"的要求.

欧洲央行方面则继续施压各国政府采取更多行动.

"国家经济政策对于重建及维护金融市场稳定有同等的责任,"欧洲央行总裁德拉吉上周说,他表示欧元区金融稳定必须植基于"欧盟强化健全的经济治理."

为了持续施压政府对于破坏规定者实施自动制裁,以及敦促国家坚持预算整固,欧洲央行若有任何锦囊妙计,也将希望至少等到12月9日欧盟领袖峰会再宣布.该行将在峰会前一天举行今年最後一次的政策会议.

**可能作法**

与此同时,欧洲央行可能在12月会议上将指标利率下调至金融危机初期所达到的纪录低位1%.欧洲央行本月稍早将指标利率从1.5%调降至1.25%.

花旗分析师Guillaume Menuet称,"欧洲央行将于下月降息,可能性很高."

央行亦可能采取新措施让资金流向实体经济,作法为向银行提供更多流动资金.

德拉吉本人表示,欧洲央行最重要的危机应对措施,是在较长期内无限制地为银行业进行再融资操作,这或许意味着,央行将把目前进行这些操作的最长期限由1年延长至2或3年,而多位消息人士对路透表示,欧洲央行正在考虑之中.

分析师Menuet说,"如果在泛欧基础上,我们无法寻获为银行业定期融资的解决方案,那麽很可能是欧洲央行更倾向于实施较长期的回购操作--两年期,三年期--其将采取一切必要措施以打破定期融资市场的寒冬."

欧洲央行也可能进一步降低针对其向商业银行提供贷款相关担保品的标准.

欧洲央行正殷殷等待的一项政策回应,就是让欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金获得新权力,能在次级市场购买债券,尽管欧元区的部长们正苦于达成强化EFSF救助能力的承诺.

欧洲央行希望EFSF能接手购买债券;但只要EFSF规模没有大幅增加,就不太可能让央行完全停止买债.

如果这个途径没有结果,欧洲央行可能设法和国际货币基金组织(IMF)合作,实际上等于授予其资金购买更多债券.

"欧洲央行可能因多种目的借钱给一个国际机构....如果EFSF看来无法发挥成效,他们最後可能走上这条路."Menuet说,不过他强调那是中期的可能性,并非当前的选项.

**法律上的限制**

界定欧洲央行职责的条约表明,该央行必须维持低通胀率,确保欧元的购买力.

条约载明:"欧洲央行的主要目标应是维持物价稳定."条约还禁止欧洲央行直接向各国政府提供融资.然而那并未阻止央行在次级市场购买债券.

截止到目前欧央行已拿出近2,000亿欧元买入公债,且可能需进一步买进以维持欧元区的完整.

"未来12个月欧央行可能需要买进多达5,000亿欧元公债,"丹麦丹斯克银行的Oland Hansen说道,并补充道若没有要压低公债收益率的官方承诺,欧央行恐怕需花费更多才能确保收益率维持在一定水平.

欧元区必须要到达一个临界点,方能促使欧央行开始直接从政府手中买入公债或印钞来购入大量的主权债.不过这或许不会发生.

"我认为金融市场压力的程度并不会升级到促使欧央行考虑采取直接干预的政策,"花旗Menuet说道.

在欧央行内部,最炽热的希望是意大利和西班牙最终能节省开支切实安抚到市场,使得欧央行能有馀力来减少买债.不过目前欧央行仍是主要力量.

"短期内政府力量还不够."Oland Hansen说道.(完)