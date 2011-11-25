25日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势。沪综指在昨日收盘点位附近反复震荡，多空双方表现的均较为谨慎，在国内外不确定性因素众多的背景下，市场观望情绪浓厚，午盘沪综指报收于2388.86点，下跌0.36%。

笔者认为，对于A股後市走势，尽管欧债危机噩耗不断传来，但是决定股指走向的关键在于政策面的走向，而政策面进一步的明朗，则取决于近期货币政策和中央经济工作会议的政策指向两大方面。预计短期内大盘可能维持弱势震荡的格局。（完）