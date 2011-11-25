发达经济体面临日本式"失落的10年"--ECB管委

路透卢布尔雅那11月24日电---欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在周五出版的专访中表示,发达经济体将面临与日本90年代类似的10年经济缓慢增长期.

他表示,欧元区经济放缓的时间将"比预期长的多",国家普遍将不得不接受经济增速放缓,也有出现零增长的可能.

"如果发达国家也像日本过去10年那样增长缓慢,那麽失落10年也就毫不意外,"克兰耶克向斯洛文尼亚杂志Mladina周刊表示.

日本已经维持利率为零或接近零的水平许多年,希望抵御经济持续低迷和通缩.由于今年年初又遭受了地震和核危机的影响,日本承诺把低利率再延长几年.

目前欧洲央行的利率为1.25%,由于有迹象显示欧元区正滑向衰退,分析师认为12月该行有50%的机率降息至1%的纪录低点.

克兰耶克补充说,他认为欧元区有足够的政治决心保留欧元.他表示,相当数量的希腊债务将不得不扣减,但任何一个成员国都不应当脱离欧元区,因为这只会使脱离的国家和留下的国家状况更糟.

"我是一个乐观主义者,我相信为了保留欧元区,政治意识上什麽措施都可能会采取,"克兰耶克表示.

"但是,别忘了这是一场史无前例的危机.我们必须经历宣泄,然後在不同的基础之上构建系统,"他补充说.

克兰耶克称,欧盟层面的协调非常困难,导致市场近来的反应非常紧张,推高了欧元区国家的公债收益率(完).